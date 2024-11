L’area di bassa pressione che sta interessando il centro Nord Italia e ha apportato locali disturbi anche sulla Calabria si sta ormai allontanando verso i Balcani garantendo così un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Regione. Poi, a ridosso del weekend, una nuova rimonta calda di matrice africana raggiungerà il Meridione e la Calabria apportando un forte rialzo termico, anche se sarà temporaneo.

Bel tempo e temperature gradevoli fino a venerdì

L’area di bassa pressione presente sul Mediterraneo sta apportando in questi giorni locali disturbi sulla nostra Regione con piovaschi sparsi accompagnati da tanta sabbia desertica. In particolare le aree più colpite sono state quelle Tirreniche esposte alla coda della perturbazione proveniente da Sud-Ovest. Gli ultimi disturbi li potremmo avere ancora nella giornata di mercoledì specie durante le ore pomeridiane: si avrà infatti un generale aumento della nuvolosità in particolare nelle aree interne con possibili piovaschi che potranno interessare le aree della Sila Crotonese, Serre e Aspromonte. Precipitazioni che saranno comunque deboli e in rapido dissolvimento. Nei giorni a seguire però l’allontanarsi dell’area depressionaria verso i Balcani apporterà un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria con giornate soleggiate e poche nuvole. Per quanto riguardano le temperature, esse rimarranno ancora stazionarie su tutta la Calabria fino alla giornata di venerdì: i valori infatti si manterranno intorno alla media del periodo con il termometro che non supererà i 30-31°C lungo le coste nelle ore più calde e con qualche picco fino ai 32°C nelle aree più interne. Questo però durerà poco in quanto già da sabato è attesa una nuova rimonta africana con temperature in aumento e caldo rovente.

Da sabato temperature in forte aumento e tanta sabbia in arrivo

La fase “rinfrescante” avuta dopo la fiammata africana di qualche giorno fa sta ormai per terminare. Come di consueto infatti un affondo di aria atlantica verso la Penisola Iberica causerà un richiamo di aria molto calda dal Nord Africa a partire da sabato 29 giugno apportando un forte e temporaneo aumento delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti avremo un aumento termico di oltre 8°C sull’intera Regione con valori nuovamente molto elevati per il periodo: sono previste temperature fino ai 34-35°C lungo tutte le coste specie Joniche ma con picchi che potranno raggiungere i 39-40°C nelle aree interne del Cosentino e del Crotonese. Ad accompagnare la breve fiammata sarà anche l’arrivo di tanta sabbia nell’atmosfera che faranno diventare i cieli biancastri e lattiginosi. Per tutti i dettagli però vi invitiamo a seguire i prossimi aggiornamenti in quanto potranno esserci delle modifiche anche sostanziose.