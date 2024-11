Il minimo di bassa pressione in formazione a Sud della Sicilia sta apportando le prime precipitazioni anche sulla nostra Regione. Nevica infatti a partire dai 400 m tra crotonese e catanzarese ma nelle prossime ore la quota neve sarà in calo e le precipitazioni interesseranno anche il resto della Regione specie jonica.

Il maltempo più intenso lo avremo sulla bassa Calabria e in particolare sul reggino jonico, dove si potranno avere precipitazioni a tratti di forte intensità con nevicate a partire dai 600 m di quota; altrove invece piogge perlopiù moderate con nevicate a partire dai 400-500m. Possibili fiocchi di neve come detto negli articoli precedenti, saranno possibili anche su Catanzaro, Cosenza e Vibo Valentia, anche se comunque non dovrebbero accumulare al suolo.

Oltre alle precipitazioni però il protagonista sarà il vento: nella giornata di domani infatti soffieranno venti molto forti da est su gran parte della Regione ma in particolare avremo raffiche di oltre 100 km/h sul versante tirrenico reggino, vibonese e catanzarese a causa dell'effetto di caduta che si andrà a creare; raffiche meno intense ma comunque forti invece sul versante jonico le quali saranno intorno ai 60-70 km/h.

Di conseguenza si avrà un notevole aumento del moto ondoso sulle coste joniche esposte e in particolare su quelle reggine e catanzaresi dove si potranno avere onde alte oltre i 4 m. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un'allerta di livello 2 (arancione) sull'intero territorio reggino, mentre altrove è stata emessa un'allerta ordinaria di livello 1 (giallo). Il bollettino prevede fenomeni temporaleschi accompagnati da forti raffiche di vento e temperature rigide.

Proprio a causa del peggioramento atteso, in alcuni centri calabresi i Comuni stanno emanando ordinanze di chiusura delle scuole. Ecco dove.