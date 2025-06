Nei prossimi giorni l'arrivo di una nuova perturbazione sul Nord Italia causerà una nuova fase di maltempo. Sulle regioni settentrionali infatti sono attesi nuovi fenomeni a carattere di rovescio o temporale che localmente potranno assumere anche forte intensità.

Discorso totalmente opposto invece per le regioni centro-meridionali e la nostra Calabria, dove l'alta pressione favorirà un ulteriore aumento delle temperature.

Caldo in aumento sulla Calabria

In particolare tra il 6 giugno e il 10 giugno sono attesi valori di circa 20-22°C alla quota di 1500 m e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure il termometro potrà raggiungere o superare localmente anche i 30-32°C soprattutto lungo i versanti Jonici calabresi, mentre su quelli Tirrenici saranno diffusamente compresi tra i 26°C e i 28°C. Valori più elevati sono attesi invece nelle aree vallive specie del Cosentino dove non sono da escludere picchi fino ai 37-38°C. Picchi di 34°C sono attesi anche nelle aree interne Crotonesi mentre su Vibonese e Reggino il termometro non dovrebbe superare i 30-31°C.

Il tutto sarà accompagnato da tempo stabile ovunque e da cieli che si manterranno soleggiati.

Per tutti i dettagli continuate a seguire i prossimi aggiornamenti meteorologici.