Temperature in netto calo su tutta la regione con valori che si manterranno al di sotto dei 28 gradi. Oggi si alterneranno schiarite a possibili precipitazioni in alcune zone, con tendenza a un generale miglioramento

Il cambio di circolazione è avvenuto su tutta la regione. Una saccatura di origine atlantica con annessa perturbazione ha apportato, nella giornata di ieri, piogge e locali temporali con un generale calo delle temperature. Calo che però interesserà l’intero territorio a partire da oggi con valori nelle medie del periodo o localmente al di sotto.

Previsioni meteo martedì

Durante la giornata di martedì avremo una mattinata stabile lungo le aree joniche e interne con cieli perlopiù poco nuvolosi; ancora piovaschi saranno possibili invece lungo le aree tirreniche con precipitazioni di debole o moderata intensità. Nel pomeriggio continueranno fasi instabili alternate a schiarite lungo il comparto tirrenico mentre un aumento della nuvolosità è attesa nelle aree montuose dove non sono da escludere locali piovaschi su Sila, Pollino, Crotonese interno e Cosentino jonico, mentre altrove si avrà tempo perlopiù stabile ma senza rischio di precipitazioni. Ampie schiarite invece nelle ore serali e notturne anche se non sono da escludere locali rovesci residui ancora lungo il comparto tirrenico specie catanzarese e vibonese. Temperature in netto calo su tutta la Calabria con valori che lungo le coste si manterranno al di sotto dei 28°C ovunque con clima dunque molto più fresco rispetto agli ultimi giorni.

Previsioni meteo mercoledì

Durante la giornata di mercoledì assisteremo invece ad un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria. Per tutto l’arco giornaliero infatti avremo tempo stabile ovunque con cieli poco o parzialmente nuvolosi; da segnalare solo qualche nube più compatta sulla bassa Calabria e sulle aree montuose specie nelle ore pomeridiane ma con basso rischio di precipitazioni. Locale instabilità invece che potrà ritornare nelle ore serali e notturne lungo le coste tirreniche, mentre altrove il tempo si manterrà prettamente stabile. Temperature senza grandi variazioni con valori che si manterranno leggermente al di sotto delle medie stagionali.