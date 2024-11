L'estate è iniziata da quasi una settimana ma in realtà è ancora molto lontana. Tra piogge, temporali, grandinate e temperature sotto la media stagionale sembra che la stagione estiva non voglia partire in questo 2023 e ciò sembrerebbe durare almeno fino alla seconda decade del mese. Ma tutti ormai si chiedono: come sarà quindi l'estate? Proviamo a dare una tendenza meteorologica. Iniziamo col dire però che le tendenze stagionali presentano un’enorme incertezza dovute anche dal fatto che i modelli di riferimento sono spesso molto discordi.

Secondo le ultime tendenze del centro di calcolo europeo Ecmwf, l’estate 2023 potrebbe essere una stagione un po' più fresca e instabile rispetto alle ultime estati, con temperature in linea con le medie stagionali su buona parte dell’Italia. In particolare, già a partire dal mese di giugno, avremo a che fare, sempre secondo le ultime tendenze di Ecmwf, con delle anomalie positive sull’Europa centro-settentrionale e ciò favorirà la presenza di basse o medie pressioni sul Mediterraneo capaci di favorire instabilità specie lungo le aree montuose.

È l'anticiclone africano che fine farà? L’unico vero dubbio riguarderà proprio quest'ultimo, in quanto se l’anticiclone africano tenderà a prendere come traiettoria la Penisola Iberica, allora il Mediterraneo potrà essere interessata da correnti più fresche che manterranno la calura su valori consoni al periodo e possibili fasi di instabilità. Al contrario, se esso tenderà a interessare il mediterraneo, ciò apporterà caldo intenso e rovente su tutta la nostra Penisola. Al momento però pare che l’estate non segua il trend delle ultime e caldi estati caratterizzate dalle frequenti ondate di caldo africano con temperature roventi. Ribadiamo comunque che questa è solamente una tendenza stagionale e non proprio una previsione da prendere alla lettera.