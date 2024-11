Continua l'instabilità sulla Calabria. Per la giornata di oggi infatti ci attendiamo una mattinata stabile e soleggiata ovunque; nel primo pomeriggio locali temporali saranno in formazione nelle aree interne di Sila e Pollino con precipitazioni che comunque dovrebbero rimanere confinate in queste aree. Nuvole altrove ma con basso rischio di precipitazioni. Temperature stazionarie con valori massimi intorno ai 22-24°C e venti prevalentemente deboli con direzione variabile. Mari generalmente calmi o poco mossi.

Il tempo previsto per domani

Situazione molto simile per la giornata di domani: avremo infatti una prima parte di giornata stabile e soleggiata su tutta la Calabria; nelle prime ore del pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne di Sila, Pollino , Serre e Aspromonte con temporali di forte intensità. Possibili sconfinamenti saranno possibili fin sulle coste Tirreniche catanzaresi e cosentine e localmente anche lungo la fascia jonica catanzarese. Migliora in serata. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 23-25°C e venti sempre deboli con direzione variabile. Mari calmi o poco mossi.