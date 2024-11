È evidente in questi giorni un cielo carico di sabbia desertica che si deposita dappertutto con gran disappunto per chi ha appena messo a lucido la carrozzeria della propria auto. Quando piove e l’acqua si asciuga il fenomeno è ancora più evidente e i parabrezza si imbrattano così tanto da non consentire la visuale.

Il fenomeno è tutt’altro che raro e può verificarsi in qualsiasi periodo dell’anno, anche se più spesso nel semestre freddo. Perché tutto questo pulviscolo desertico si muova dall’entroterra sahariano, devono verificarsi particolari condizioni: se è presente un profondo centro di bassa pressione tra penisola Iberica e Marocco, si attiva un consistente flusso di correnti sciroccali che si origina nel pieno del deserto del Sahara le quali sollevano in alta atmosfera la leggerissima “polvere rossastra” e una volta in sospensione a circa 5000 e 10000 metri di quota viene agevolmente spinta verso il Mediterraneo meridionale e la Penisola.

Nel momento e nel luogo in cui questo Scirocco si origina, l’aria è molto secca e solleva ingenti quantitativi di sabbia dalla superficie del grande deserto con venti di tempesta che la conducono poi a quote anche molto elevate. In seno a queste forti correnti sciroccali i granelli vengono sottratti per la maggior parte al settore libico o tunisino, ma anche da quello algerino; essi rimangono in sospensione a livello degli strati nuvolosi che si accompagnano al flusso a causa dei moti verticali ascendenti, oltre che alla turbolenza e alla convezione presenti. Non tutta la sabbia riesce però ad attraversare il Mediterraneo, ma solo i granelli di polvere di diametro inferiore a 0,01 millimetri. Il resto della granulometria sabbiosa in sospensione precipita in proporzione al suo peso, a debita distanza dal luogo di origine ma sempre in territorio desertico.