L'ulteriore impulso instabile ha raggiunto la Calabria nella giornata di ieri causando nuove violente raffiche di vento e piogge localmente moderate specie lungo il versante Tirrenico Cosentino. Spiccano nuovamente valori di oltre 130 km/h nell'area di Cosenza con locali disagi; ecco alcune delle raffiche registrate dalle stazioni meteorologiche di “Calabria Weather Data”: 140 km/h a Monte Scuro (CS); 130 km/h a Mendicino (CS); 122.3 km/h a Lattarico (CS); 117.4 km/h nel quartiere Sant'Elia di Catanzaro (CZ) - (proprietà di "Stazione meteorologica S.Elia di Catanzaro"); 96.5 km/h a Casali del Manco (CS); 90.3 km/h a Catanzaro centro (CZ).

Altrove i venti si sono mantenuti sui valori tra i 50 km/h e gli 80 km/h. Le raffiche si sono mantenute intense fino al tardo pomeriggio per poi perdere d'intensità a causa di correnti di aria fredda in arrivo da Nord. Queste correnti infatti caratterizzeranno le condizioni meteorologiche durante il weekend con temperature in netto calo e tempo stabile.

Previsioni meteo weekend

La perturbazione che ha provocato venti intensi e piogge sulle zone Tirreniche della nostra regione si è ormai allontanata verso Sud sovrastate da correnti più fredde da Nord. Queste correnti saranno molto secche e ciò apporteranno un notevole miglioramento delle condizioni del tempo su tutta la Calabria: durante il weekend infatti splenderà il sole su tutta la Regione con tempo stabile ovunque; da segnalare solo qualche residua nuvolosità e precipitazione nelle prime ore del mattino lungo le aree interne e ioniche meridionali con possibili deboli nevicate sui monti della Sila intorno ai 1500-1600 m di altezza.

Temperature in calo e clima freddo

Come detto dunque le temperature sono previste in generale calo: durante il weekend il termometro subirà un crollo di oltre 10°C rispetto alla giornata di venerdì e ciò vorrà dire che alla quota standard di circa 1550 m le temperature si stabilizzeranno intorno a 0/1°C. Di conseguenza saranno due giornate particolarmente fresche durante le ore diurne con valori che non dovrebbero superare i 14-15°C lungo le aree costiere e valori diffusamente non oltre i 7-9°C nelle aree più interne, mentre saranno molto fredde durante le ore notturne e prime ore del mattino.

In questo frangente infatti si potranno raggiungere valori sotto gli 0°C nelle aree montuose con picchi fino ai -4/-5°C sulle vette della Sila. Possibili valori vicini agli 0°C anche nell'hinterland Cosentino mentre nelle restanti aree interne della Regione il termometro non supererà i 4-6°C. Freddo anche lungo le aree costiere dove le temperature si manterranno al di sotto dei 10-11°C quasi ovunque.