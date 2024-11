La giornata di sabato 25 marzo, sarà caratterizzata da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Da segnalare la possibilità del passaggio di nuvole alte tra la mattina e il pomeriggio a partire dal versante tirrenico e successivamente sul versante jonico, ma in quanto nuvole alte saranno prive di precipitazioni. Le temperature resteranno invariate con valori massimi intorno ai 19-21°C sul versante jonico, mentre sul versante tirrenico si manterranno tra i 13°C e i 17°C a causa dei venti provenienti dal mare. Venti moderati o localmente forti sul comparto jonico reggino e catanzarese, mentre saranno deboli altrove. Mari calmi o poco mossi.





La giornata di domenica sarà caratterizzata ancora da tempo stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Temperature in aumento con valori massimi che potranno raggiungere i 23°C sul versante jonico, mentre resteranno fra i 13°C e i 17-18°C sul versante tirrenico per via del continuo afflusso di venti da ovest-nord/ovest. I venti saranno perlopiù moderati sui versanti jonici, mentre saranno deboli altrove. Mari generalmente calmi o poco mossi.





Poi ad inizio settimana ecco il colpo di coda invernale: correnti fredde di tramontana raggiungeranno l'intera Regione apportando un generale e netto calo delle temperature con valori che torneranno al di sotto delle medie stagionali.