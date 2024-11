Il promontorio anticiclonico di origine africano è ormai in rotta verso il Mediterraneo apportando, fino ad inizio della prossima settimana, temperature molto elevate per il periodo e simil estive.

Previsioni meteo per il weekend

Anche la nostra regione verrà interessata da questa fase di bel tempo e dal clima quasi caldo. Durante il weekend infatti il termometro subirà un generale aumento su tutta la Calabria: le zone più interessate saranno soprattutto quelle interne e joniche, dove si potranno raggiungere picchi fino ai 30°C nelle pianure cosentine, Valle del Crati, Piana di Sibari e aree interne crotonesi, mentre lungo le coste joniche il termometro rileverà temperature comprese tra i 24°C e i 27°C. Valori meno elevati invece si avranno lungo il comparto tirrenico con temperature che non dovranno superare i 22°C.

Picco del caldo a inizio settimana

Ad inizio settimana però, la discesa di un fronte freddo verso l’Italia causerà inizialmente un ulteriore richiamo di aria calda dal nord Africa che risalirà fin verso la Calabria: tra lunedì e martedì avremo dunque il picco di questa mini ondata di calore. Il termometro raggiungerà valori elevati anche lungo il comparto Tirrenico per via dei venti di scirocco che soffieranno, con picchi ancora fino ai 30-31°C nelle aree interne della Valle del Crati, Piana di Sibari, aree interne crotonesi e, inizialmente, anche lungo la piana di Gioia Tauro. In questo frangente però non avremo molta sabbia desertica sui cieli calabresi in quanto la quantità più elevata raggiungerà aree più a Nord.