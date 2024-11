A causa del maltempo l'eruzione non è visibile ma in molte località si sentono forti boati in continuo aumento. Monitorata la situazione anche in Calabria

La Protezione civile della Regione Sicilia aveva emanato un'allerta eruzione per l'Etna, e così è stato. Dalla mattina di ieri infatti una violenta eruzione sta interessando il vulcano causando notevoli disagi. Nelle zone del vulcano, Bronte, Adrano, Biancavilla e Belpasso cadono pietre e lapilli, mentre tanta cenere sta interessando invece Paternò e la città di Catania.

L'eruzione non è visibile ad ora in quanto nelle zone persiste il maltempo, ma da molte località si sentono forti boati in continuo aumento. A causa dell'eruzione è stato anche chiuso l'aereoporto di Catania fino alle ore 09.00 di oggi. Per quanto riguarda la Calabria invece, ad ora non si segnala nessun disagio ma la situazione è strettamente monitorata dagli enti competenti.