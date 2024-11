Risale in questi giorni la colonnina di mercurio, anche se continuerà il freddo nelle ore notturne. La fase stabile però non avrà vita lunga: la prossima settimana è probabile che rifaccia capolino la pioggia

Gli ultimi strascichi della perturbazione che ha causato maltempo sulla Calabria sono ormai spariti. In particolare quest'ultimo ha fatto riassaporare un po’ di inverno sulla regione: è tornata infatti la pioggia dopo diverse settimane di seccume soprattutto sul comparto tirrenico dove localmente gli accumuli del weekend superano i 100 mm. Contestualmente è tornata anche la dama bianca sui monti a partire dai 1300 m di quota, abbastanza per far imbiancare i villaggi più importanti della regione in questo inverno anomalo.

Torna l’anticiclone: bel tempo e aumento termico

Come detto dunque la perturbazione è scivolata ormai verso Est. Contemporaneamente si sta avendo già da martedì un generale rinforzo dell'anticiclone su tutto il Mediterraneo che apporterà un generale miglioramento delle condizioni meteo accompagnato da temperature in aumento. In particolare tra giovedì e domenica il termometro si manterrà al di sopra delle medie del periodo di circa 5°C e ciò vorrà dire che sulle coste e pianure si potranno raggiungere i 16-17°C durante le ore diurne, valori che comunque saranno meno elevati della scorsa fase anticiclonica. Continuerà il freddo invece nelle ore notturne grazie all'inversione termica che si andrà a creare con valori al di sotto dei 10°C su gran parte delle coste e pianure e termometri sotto lo zero termico nelle aree interne montuose.

Terza decade con maltempo su tutta la Calabria

Questa fase stabile però non avrà vita lunga. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici infatti, durante la prossima settimana l'anticiclone ci abbandonerà a causa dello sviluppo di un'ampia saccatura sull'Europa occidentale che interesserà anche il Mediterraneo portando maltempo diffuso. Da segnalare però, ancora una volta, la mancata ondata di freddo su tutta la Penisola, con una conclusione del mese di febbraio affidata ai venti umidi dall'Atlantico. Ovviamente la fase perturbata è ancora una tendenza che dovrà essere confermata nei successivi aggiornamenti dei modelli matematici.