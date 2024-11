Come previsto, il Mediterraneo, compresa la Calabria, è inglobato da altissime concentrazioni di sabbia proveniente dal Sahara causate da forti correnti umide di origine sub tropicale.

Già da questa mattina infatti i paesaggi calabresi assumono una tonalità tipicamente sahariana, caratterizzata da tonalità giallastre e rossastre, a causa della presenza di enormi quantità di polveri in sospensione nell’atmosfera; secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli si stimano circa 4.000 mg/m² di pulviscolo desertico.

Addirittura in alcune aree la presenza di quest’ultimo fa sembrare che ci fossero nebbie. La buona notizia però è che nelle prossime ore forti venti di ponente associati ad una perturbazione atlantica spazzeranno via tutto il quantitativo di polveri sabbiose rendendo così i cieli più limpidi e l’aria molto più respirabile. In un primo momento però, le precipitazioni in arrivo depositeranno al suolo un enorme quantità di sabbia che andrà via durante le ore notturne.