Un flusso di aria fredda proveniente dalla Russia scenderà di latitudine e dai Balcani raggiungerà la Calabria nella giornata di domani 12 novembre, il quale causerà la formazione di un minimo di bassa pressione capace di apportare generale maltempo.

Le previsioni in Calabria del 12 novembre

A partire dalla mattinata di domani avremo un generale peggioramento del tempo specie sui settori jonici, con piogge sparse ma di debole intensità; altrove invece avremo cieli nuvolosi o localmente coperti con possibili piovaschi sul settore tirrenico reggino. In serata piogge in intensificazione sull'alto Jonio e in particolare tra cosentino e crotonese, dove non si escludono anche locali temporali; possibile sarà anche il ritorno della neve sulle vette di Sila e Pollino a partire dai 1600/1700 m di quota. Temperature in generale calo con valori massimi che non supereranno i 18-19°C sulle coste e venti in rinforzo dai quadranti meridionali. Mari generalmente mossi specie lo Jonio.

Le previsioni in Calabria del 13 novembre

La giornata di domenica sarà molto simile a quella precedente. Avremo infatti tempo variabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno nuvolosi. Possibili piogge interesseranno le zone joniche e in particolare quelle del cosentino e del crotonese dove potranno assumere carattere temporalesco. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi compresi tra i 16°C e i 19°C e venti dapprima moderati dai quadranti meridionali, successivamente dal pomeriggio ruoteranno dai quadranti settentrionali con intensità sempre moderata. Mari ancora mossi o localmente molto mossi.