Continua il bel tempo sulla nostra Regione. L'alta pressione infatti si è stabilizzata da diversi giorni sul Mediterraneo e sulla Calabria, la quale sta apportando bel tempo e temperature gradevoli. Da segnalare solo qualche nube bassa lungo il versante tirrenico ma senza precipitazioni.

Questo trend durerà anche per il prossimo weekend: nella giornata di sabato avremo infatti una giornata perlopiù soleggiata o poco nuvolosa lungo il versante jonico e zone interne, mentre qualche passaggio nuvoloso sarà possibile lungo il versante tirrenico ma non sono previste comunque precipitazioni. Le temperature rimarranno stazionarie con valori massimi intorno ai 15-16°C; venti deboli da ponente lungo il versante tirrenico, mentre saranno a tratti moderati o forti lungo quello jonico e in particolare su catanzarese e reggino. Mari generalmente poco mossi.

La giornata di domenica sarà una fotocopia della giornata precedente: si avrà ancora bel tempo su tutta la Calabria con le solite nuvole compatte lungo il settore tirrenico specie tra catanzarese e reggino, ma comunque con basso rischio di precipitazioni. Soleggiato o poco nuvoloso invece sul resto della Regione. Temperature ancora stazionarie e senza grandi variazioni con valori al di sopra delle medie stagionali di circa 5-7°C; venti deboli da ovest sui quadranti occidentali, mentre saranno ancora una volta moderati o forti lungo i versanti jonici catanzaresi e reggini. Mari generalmente calmi o poco mossi.