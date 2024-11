L'aria fredda dilaga sulla Calabria. Temperature molto basse si stanno registrando su tutta la regione con valori massimi che difficilmente stanno superando i 6-7°C lungo le coste accompagnati da locali fiocchi di neve sul versante jonico cosentino e crotonese e valori minimi al di sotto degli zero gradi un po' ovunque.

Questo trend continuerà anche nella giornata di domani 7 Febbraio: avremo infatti ancora locale instabilità lungo l'alto versante jonico con possibili nevicate fino al piano lungo le coste cosentine e crotonesi; possibili deboli nevicate anche nelle zone interne di Sila, Pollino e Aspromonte. Altrove continuerà il tempo stabile con cieli sereni o al più poco nuvolosi con freddo secco e sterile. Temperature stazionarie e senza grandi variazioni con valori massimi intorno ai 6-7°C e valori minimi vicini agli 0°C e localmente al di sotto. Venti sostenuti dai quadranti settentrionali e mari generalmente mossi o molto mossi specie l'alto Jonio.

Attenzione però a partire da mercoledì: un vortice di bassa pressione in risalita dal Nord-Africa si andrà a posizionare nel Mar Jonio apportando piogge e nevicate localmente a quote molto basse su tutta la regione ma in particolare lungo il versante jonico, ma di questo ne riparleremo nei prossimi aggiornamenti.