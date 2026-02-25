I numerosi cicloni e perturbazioni che hanno interessato la Calabria sembra che non ci siano mai stati. Questo grazie all'anticiclone che dal weekend scorso ha inglobato l'intera regione apportando condizioni meteorologiche stabili ovunque e temperature miti per il periodo.

Anche nei prossimi giorni infatti il tempo si manterrà stabile su tutta la Calabria con cieli che continueranno a mantenersi soleggiati o poco nuvolosi a eccezione di qualche nube nelle ore pomeridiane nelle aree interne (ma senza rischio di precipitazioni) e nubi basse al mattino specie lungo le aree tirreniche.

Anche le temperature rimarranno stazionarie: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti il termometro si aggirerà intorno ai 5°C oltre le medie stagionali e ciò vorrà dire che durante le ore diurne le temperature potranno raggiungere valori fino ai 16-17°C con picchi localmente superiori specie nelle aree più interne. Inversioni termiche invece faranno da padrone nelle ore notturne e prime ore del mattino con temperature molto basse nelle aree interne e montuose con valori che scenderanno localmente sotto gli 0°C.

Tale tendenza potrebbe durare anche nei primi giorni del mese di marzo quando l'anticiclone continuerà ad interessare l'intera regione e con temperature che sono previste anche in ulteriore aumento.