Mentre l'intera Regione è interessata dal picco di questa ondata di caldo africano, ecco che già da domani la situazione meteorologica subirà una netta variazione. Aria fresca da Nord infatti inizierà ad affluire verso la Calabria ma i maggiori effetti si sentiranno soprattutto dalla giornata di domenica, quando è previsto un calo delle temperature di circa 8-10°C e il ritorno di locali piogge.

Per la giornata di domani intanto avremo condizioni meteo stabili su tutta la Calabria con cieli che si manterranno poco nuvolosi fin dal mattino ma che, nelle ore successive e specie dal pomeriggio, si potranno avere nubi più compatte ma senza comunque rischio di precipitazioni. Le temperature saranno in generale lieve calo con valori massimi compresi tra i 30°C e i 34°C, venti deboli con direzione variabile e mari generalmente poco mossi.

Le previsioni per domenica 25 giugno

Poi, nella giornata di domenica, inizierà il vero cambiamento. Fin dal mattino avremo nubi sparse su tutta la Calabria con possibili piovaschi che potranno interessare il versante Tirrenico centro-meridionale. Nel pomeriggio nubi in aumento anche sul resto della Regione con possibili piogge a partire dalle aree interne di Sila, Pollino, Serre e Aspromonte e con possibili sconfinamenti fin verso le aree limitrofe e lungo il versante tirrenico. Non sono da escludere locali piovaschi anche nel capoluogo di Regione. In serata migliora un po' ovunque ad eccezione del basso Tirreno dove saranno ancora possibili locali e deboli piovaschi. Temperature in netto calo con valori massimi che difficilmente raggiungeranno i 29-30°C lungo tutte le coste con valori addirittura anche di circa 23-25°C lungo il basso versante tirrenico. Venti per lo più deboli lungo il versante tirrenico mentre saranno localmente moderati da Nord su quello jonico con mari generalmente mossi.