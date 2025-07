L'intesa ondata di caldo africano è terminata. Dopo una settimana caratterizzata da temperature estreme e con valori che hanno raggiunto i 44°C durante le ore diurne e perennemente al di sopra dei 30°C durante le ore notturne, ecco che aria più fresca da Nord ha raggiunto la nostra Regione apportando un generale e netto calo delle temperature.

Per tutta la prossima settimana infatti è prevista una fase fresca e variabile ovunque: sono previste temperature alla quota di 1500 m di circa 12-13°C (contro i 27-28°C durante l'ondata di calore) e ciò vorrà dire che lungo le coste e pianure difficilmente il termometro raggiungerà i 30°C. Il calo si percepirà anche e soprattutto durante le ore serali e notturne con temperature diffuse al di sotto dei 20°C e valori localmente freddi nelle aree montuose.

Ad accompagnare ciò saranno anche le condizioni meteorologiche prettamente variabili con nubi sparse e schiarite alternate a precipitazioni in particolare lungo le aree Tirreniche e interne per via di impulsi instabili in arrivo da nord-ovest.

Inoltre sono previsti anche forti venti dai quadranti orientali e le forti raffiche interesseranno soprattutto i versanti Jonici esposti ai venti di caduta che si andranno a creare.

Intanto per la giornata odierna ci aspettiamo condizioni meteorologiche variabili su tutta la Regione con cieli che si manterranno parzialmente nuvolosi ovunque. Non sono da escludere brevi e deboli precipitazioni lungo i versanti Tirrenici con qualche possibile fenomeno anche nelle relative aree interne.