Precipitazioni più intense nelle aree interne e tirreniche, temperature sotto le medie stagionali e possibili nevicate in Sila e sul Pollino. Maltempo per tutta la giornata, ma non mancheranno le pause asciutte

Il ciclone Agneta ha raggiunto la Calabria. In questi minuti precipitazioni localmente intense stanno interessando tutta la regione e in particolare le aree interne e tirreniche dove sono in atto piogge di forte intensità. Sul resto della regione invece le precipitazioni si mantengono deboli, con fasi asciutte più durature. Questo a causa del vortice ciclonico che attualmente si trova davanti le coste campane, richiamando instabilità da Sud e aria molto umida.

Il ciclone inoltre ha causato un generale calo delle temperature con valori che si mantengono al di sotto delle medie stagionali e possibili prime nevicate sui monti di Sila e Pollino, anche se a quota relativamente alta.

Il maltempo durerà tutta la giornata, anche se si avranno comunque fasi più asciutte durante l’arco giornaliero.