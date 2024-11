Cieli soleggiati però non duraturi: un'area di bassa pressione e correnti da Nord in quota causeranno nei prossimi giorni instabilità pomeridiana su gran parte della Calabria

Il ciclone mediterraneo è ormai un lontano ricordo e sulla Calabria torna a splendere il sole. Cieli soleggiati però non duraturi: un'area di bassa pressione e correnti da Nord in quota causeranno nei prossimi giorni instabilità pomeridiana su gran parte della Calabria, con piogge e locali temporali anche di forte intensità.

Per la giornata odierna ci aspettiamo una mattinata stabile ovunque con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. Attenzione poi dal primo pomeriggio quando nuclei temporaleschi andranno a formarsi nelle aree interne di Sila e pre-Sila, Pollino, Serre e Aspromonte con possibili sconfinamenti col passare delle ore anche lungo le aree limitrofe e lungo le coste Tirreniche cosentine, catanzaresi e della bassa Calabria. Andrà meglio invece lungo il comparto jonico dove avremo cieli nuvolosi ma con basso rischio di precipitazioni. Migliora ovunque in serata. Le temperature saranno in aumento con valori massimi che comunque si manterranno nelle medie del periodo; venti prevalentemente deboli con direzione variabile e mari calmi o poco mossi.

Per la giornata di domani avremo ancora una mattinata pressoché stabile su tutta la Regione con cieli che si manterranno soleggiati o poco nuvolosi. Nel pomeriggio nubi in aumento nelle aree interne con nuovi temporali in formazione su Sila, Pollino e aree interne della bassa Calabria con possibili sconfinamenti ancora una volta sui settori tirrenici cosentini, catanzaresi e parte della bassa Calabria. Poco nuvoloso invece sul resto della Regione. In serata poi avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo ovunque con cieli che si manterranno poco nuvolosi. Le temperature si manterranno stabili con valori massimi intorno ai 23-25°C, venti sempre deboli con direzione variabile e mari generalmente calmi o poco mossi.