Termometri in salita in tutta la regione. Tra i capoluoghi Cosenza è quello che registra valori maggiori seguito da Catanzaro, più “fresco” a Crotone
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Come da previsione ecco che l'ondata di caldo africano ha iniziato ad interessare la Calabria. Già dalla giornata di oggi infatti temperature roventi si sono registrate su quasi tutta la regione con picchi fino ai 42°C. Ecco le aree più calde con i valori registrati dalle stazioni meteorologiche Arpacal:
41.9 Torano Castello (CS)
41.6 Zumpano (CS)
40.9 Bisignano (CS)
40.9 Pietrastorta (RC)
40.2 Dipignano (CS)
39.9 Rende (CS)
39.7 Luzzi (CS)
39.5 San Sosti (CS)
39.2 Bova Superiore (RC)
39 Platí (RC)
38.9 Cropalati (CS)
38.7 Castrovillari (CS)
38.5 Feroleto della Chiesa (RC)
38.5 Rizziconi (RC)
38.3 Mileto (VV)
37.8 Montalto Uffugo (CS)
37.5 Soverato (CZ)
37.5 Salica (KR)
37.2 Rosarno (RC)
37 Catona (RC)
Molto calde anche le città capoluogo con Cosenza che ha registrato una temperatura di 39.5°C, Reggio Calabria 35.6°C, Vibo Valentia 33.6°C, Catanzaro centro 36°C con picchi oltre i 37°C lungo i quartieri costieri e Crotone città con 32°C.