Da questa mattina piove su tutta la regione. Imbiancata la Sila. E nelle prossime ore non migliorerà

La perturbazione di origine polare marittima ha raggiunto la nostra Regione. Dalle primissime ore del mattino infatti piogge e temporali localmente di forte intensità stanno interessando l’intero territorio regionale con accumuli fin verso i 40 mm lungo il Cosentino tirrenico. Da segnalare tra le ore 7:00 e le 9:00 anche il passaggio di una linea instabile sulla fascia Jonica che ha causato temporali e grandinate sulle coste e in particolare quelle catanzaresi.

Temperature in calo e ritorno della neve

Il maltempo ha portato con sé anche aria relativamente più fredda: il termometro ha subito infatti un generale calo assestandosi sulle medie stagionali e valori dunque più consoni al periodo. Di conseguenza è tornata a farsi vedere la tanto attesa neve sui principali monti della Calabria. Fin dal mattino sta nevicando sull’Aspromonte, Serre, Sila, Presila, Marchesato e Pollino a partire dai 900/1000 m di quota con generali imbiancate anche nei principali villaggi.

Come sempre il mese di marzo non si smentisce mai e, dopo un inverno quasi assente su tutto il territorio, l’arrivo del nuovo mese sembra darci una maggiore dinamicità in ambito meteorologico. Nelle prossime ore le correnti si disporranno da occidente e dunque si avranno ancora nuclei instabili che dal Mar Tirreno raggiungeranno le coste tirreniche, le relative aree interne e localmente anche quelle Joniche tra catanzarese e reggino.