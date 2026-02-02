Il weekend appena terminato è stato caratterizzato dall’ennesima fase instabile con piogge abbondanti e soprattutto tanta neve sui monti della Sila orientale e dell’Aspromonte. Ecco però che tra oggi e domani si avrà una breve tregua dal maltempo con tempo in miglioramento su tutta la regione.

Come detto però sarà solo una breve tregua: nella giornata di mercoledì l’ennesima formazione di un vortice ciclonico sulle coste del Nord Africa risalirà verso le coste tirreniche dell’Italia. Ciò ne conseguirà un richiamo di aria più mite e umida dai quadranti meridionali capaci di apportare piogge e locali temporali su gran parte della Calabria a partire dai settori meridionali per poi espandersi sul resto del territorio regionale.

L’aria più mite però farà aumentare sensibilmente le temperature e ciò vorrà dire che la pioggia raggiungerà anche le aree montuose della regione dove attualmente sono presenti metri di neve. Il tutto sarà condito da un generale rinforzo dei venti da sud con raffiche localmente forti.