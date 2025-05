Come annunciato da diversi giorni il ciclone mediterraneo ha apportato, nella giornata di ieri, piogge e temporali sparsi su tutta la Calabria e in particolare nelle aree joniche e interne. A differenza delle previsioni però le precipitazioni sono state meno intense del previsto non causando dunque particolari disagi a parte qualche allargamento nelle aree del Vibonese. Ecco alcuni dati pluviometrici parziali delle stazioni meteorologiche Arpacal:

• Cenadi 68.4 mm

• San Luca 66.4 mm

• Ciro’ Marina 62.2 mm

• Sant’agata del Bianco 60.8 mm

• Squillace 60.5 mm

• Gimigliano 59 mm

• Bovalino 58.6 mm

• Platì 53.4 mm

• Catanzaro – Janò 53.2 mm

• Joppolo 51.6 mm

• Palermiti 51.4 mm

• Cropani 49.4 mm

• Pizzoni 48.4 mm

• Cortale 47.4 mm

• Feroleto della Chiesa 45.4 mm

Nelle prossime ore il vortice ciclonico tenderà a spostarsi verso Nord: in questo frangente le correnti in quota ruoteranno da Sud ad ovest apportando piogge e temporali, in particolare tra il pomeriggio e la serata, a partire dai versanti tirrenici della regione per poi espandersi anche nelle aree interne e joniche di quest’ultima. Ricordiamo dunque che in Calabria è in vigore ancora un’allerta di livello arancione su tutti i settori jonici e su quelli tirrenici del Reggino, Vibonese e Catanzarese.