Il maltempo sembra non voler lasciare la Calabria: dopo due giorni con piogge molto abbondanti in particolare lungo le aree joniche e zone interne con picchi vicini ai 200 mm, ecco che ci avviamo all’ultima fase di questa ondata di maltempo. In queste ore infatti la regione rimane in una fase variabile con cieli nuvolosi e qualche precipitazione moderata lungo le aree joniche, intanto però da Sud risale un nuovo ammasso temporalesco il quale sarà il protagonista del peggioramento delle prossime ore.

Nuovo peggioramento nelle prossime ore

Il vortice ciclonico infatti continua a richiamare correnti molto instabili da Sud ma nelle prossime ore, con il suo scivolamento verso l’Africa, le correnti vireranno a grecale: ciò vorrà dire che l’ammasso temporalesco impatterà direttamente lungo le coste joniche e in particolare quelle crotonesi e catanzaresi dove saranno possibili locali temporali di forte intensità accompagnati da forti raffiche di vento. Il peggioramento è atteso a partire dalle ore pomeridiane e raggiungere il suo clou durante le ore notturne e prime ore del mattino.

L'ultimo bollettino diramato dalla Protezione civile, prevede per l'intera Calabria allerta gialla.