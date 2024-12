La perturbazione dell’Immacolata sta apportando ancora maltempo su gran parte della regione e in particolare sui versanti Tirrenici, dove sono caduti circa 200 mm in alcune aree. La perturbazione è stata accompagnata anche da forti raffiche di vento e soprattutto da nevicate localmente anche con accumuli importanti, con quota neve che sulla Sila e sul Pollino si attestava intorno ai 1200m, mentre sui restanti monti oltre i 1400m.

Tendenza meteo settimana

Il maltempo però non mollerà facilmente la presa e infatti ad inizio settimana continueranno fasi perturbate soprattutto lungo il versante Tirrenico con piovaschi e locali temporali in particolare su Cosentino, Catanzarese e tra Vibonese e Reggino; non sono da escludere locali sconfinamenti fin verso le relative aree interne.



Poi, secondo gli ultimi aggiornamenti, intorno alla metà della settimana correnti umide e instabili da Sud causeranno piogge e locali temporali questa volta sul versante Jonico della Regione con interessamento anche delle relative aree interne. In tutto questo le temperature rimarranno invariate e si manterranno intorno alla media stagionale.