Abbondanti precipitazioni in particolare sul versante jonico, con non pochi disagi alla circolazione stradale. E sulle vette più alte di Sila e Pollino è tornata la neve

Come da previsione, il vortice ciclonico in risalita dal mar Jonio sta apportando accumuli di pioggia molto abbondanti sul versante jonico della Calabria e in particolare sul Catanzarese, Crotonese e Cosentino. Sono stati superati infatti i 100 mm al Parco Astronomico Lilio, oltre 70 mm tra Rossano (CS) e San Mauro Marchesato (KR), raggiunti anche i 60 mm a Catanzaro mentre al sud della Calabria gli accumuli sono compresi tra i 30mm e i 50 mm.

Il maltempo ha causato anche diversi disagi alla circolazione e soprattutto l'esondazione di alcuni torrenti tra cui il Colognati che ha causato una vittima. Anche il torrente Bilotta è esondato nel territorio comunale di Longobucco, in provincia di Cosenza: al momento, lungo la strada statale 177 Dir. ‘Di Longobucco’ al momento si transita a senso unico alternato.

Oltre alla pioggia è tornata anche la neve sui principali monti della Sila e del Pollino con fiocchi che hanno iniziato ad imbiancare i paesaggi a partire dai 1300m di quota. Nelle prossime ore, con l'allontanamento del vortice verso est, avremo un generale miglioramento delle condizioni meteo ad eccezione delle zone crotonesi e cosentine dove si potranno avere ancora locali piogge.