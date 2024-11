Mentre al Nord nevicherà, al Sud si registrerà un consistente innalzamento delle temperature. Punte di 18° in Sila. Lo zero termico sarà di oltre 4mila metri. Ma da inizio settimana cambia di nuovo tutto

Dopo diverse settimane con maltempo a tratti intenso sulla Calabria, ecco che temporaneamente si "chiude" la porta atlantica. Già dal weekend infatti un promontorio di alta pressione si innalzerà su tutto il Mediterraneo, bloccando le perturbazioni che resteranno a latitudini più alte rispetto alle ultime settimane.

Prima però che succeda ciò, nella giornata di domani un vortice di bassa pressione si andrà a posizionare lungo le regioni del Nord Italia, provocando piogge e nevicate sparse su quasi tutte le regioni settentrionali; tale vortice richiamerà invece aria molto calda da Sud sulle regione meridionali e sulla Calabria, apportando un forte aumento delle temperature: sono previsti infatti valori di circa 15°C alla quota di 1500m e ciò si traduce in circa 10°C oltre la media del periodo. Basti pensare che lo zero termico (quota dove il termometro raggiunge gli 0°C) sarà di oltre 4000m: questo vorrà dire che se in Calabria avessimo avuto una montagna alta 4000m, sulla vetta probabilmente il termometro sarebbe stato al di sopra degli 0°C.

Tornando invece nella realtà, la giornata di domani vedrà valori molto elevati su quasi tutte le coste e saranno compresi tra i 23°C e i 25°C, contro i 12-13°C delle medie stagionali; qualche grado in meno invece lungo le aree del Crotonese e del Catanzarese, ma parliamo comunque di valori che raggiungeranno sempre i 20°C. Temperature elevate anche in montagna, dove soprattutto sulla Sila si raggiungeranno valori intorno ai 17-18°C! Questa configurazione durerà comunque molto poco: già da inizio settimana infatti, infiltrazioni di aria più fresca da Nord raggiungeranno la regione apportando un nuovo generale calo termico accompagnato però da tempo stabile.