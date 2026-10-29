Il tempo cambia nel fine settimana: attesi piovaschi sulla regione e raffiche di Grecale fino a 40-50 km/h, con mari molto mossi. Da domenica un nuovo fronte freddo porterà altra instabilità e un calo termico

Il sole resisterà ancora per poco, poi sulla Calabria arriveranno nuvole, vento e piogge sparse. Il fine settimana sarà caratterizzato dal passaggio di correnti fredde da nord-est, destinate a rendere più instabile il tempo soprattutto lungo il versante ionico. Da domenica 1° novembre è atteso un nuovo peggioramento, accompagnato da un’ulteriore diminuzione delle temperature che proseguirà anche all’inizio della prossima settimana.

La tendenza delineata da iLMeteo.it, descrive un’Italia divisa in due: più soleggiata sul versante tirrenico, maggiormente esposta alle nubi e ai fenomeni lungo l’Adriatico e sulle regioni meridionali. Per la Calabria sono previsti piovaschi isolati tra venerdì e sabato, venti sostenuti e mari molto mossi.

Venerdì e sabato tra nuvole, piovaschi e Grecale

La giornata di venerdì 30 ottobre sarà caratterizzata da condizioni variabili. Le precipitazioni, generalmente deboli e isolate, potranno interessare la Calabria insieme a Puglia, Basilicata e Sicilia orientale. A determinare il quadro meteorologico saranno soprattutto le correnti da nord-est, con raffiche previste fino a 40-50 chilometri orari.

La ventilazione renderà il mare molto mosso, con onde stimate tra 1,5 e 2,5 metri. Una situazione che richiederà attenzione soprattutto lungo i tratti costieri esposti e nelle attività legate alla navigazione.

Sabato 31 ottobre il tempo resterà variabile. Nuvole irregolari e piovaschi sparsi potranno interessare ancora la regione, mentre il vento continuerà a soffiare sostenuto. Le precipitazioni non sono attese ovunque e potranno presentarsi in modo discontinuo, alternandosi a pause asciutte.

Domenica arriva un nuovo fronte freddo

Il cambiamento più significativo è previsto domenica 1° novembre, quando una nuova perturbazione porterà un ulteriore calo termico, inizialmente stimato in 1-2 gradi. Sul Centro Italia l’instabilità si concentrerà anche lungo l’Appennino, dove sono attese le prime nevicate intorno ai 1.200-1.300 metri.

Nel corso della giornata le condizioni potranno peggiorare anche al Sud. Dalla serata sono previste piogge su una parte delle regioni meridionali, mentre i venti potranno rinforzare ulteriormente e il mare resterà molto mosso. Per la Calabria si apre così una fase più instabile rispetto a quella dei giorni precedenti.

La prossima settimana ancora più fredda

Il peggioramento potrebbe proseguire con l’avvio della nuova settimana, quando è atteso un altro afflusso di aria fredda e una maggiore instabilità al Centro-Sud. Le temperature sono previste in ulteriore diminuzione, con una flessione stimata in altri 2-3 gradi.

Sull’Appennino centro-settentrionale e, localmente, su quello meridionale non si escludono nevicate a quote comprese tra 1.200 e 1.500 metri. L’evoluzione resta da seguire nei prossimi aggiornamenti, soprattutto per definire meglio la distribuzione delle precipitazioni sulle diverse aree della Calabria.

Le previsioni giorno per giorno

Giovedì 29 ottobre: giornata generalmente stabile e soleggiata, con nubi irregolari tra Puglia, Calabria e Sicilia orientale.

Venerdì 30 ottobre: possibili piovaschi isolati sulla Calabria, con venti da nord-est e raffiche fino a 40-50 chilometri orari. Mari molto mossi.

Sabato 31 ottobre: nuvolosità variabile e precipitazioni sparse, soprattutto sui settori esposti alle correnti orientali. Vento ancora sostenuto.

Domenica 1° novembre: nuovo impulso freddo, con instabilità in aumento al Sud e possibili piogge anche in Calabria. Temperature in diminuzione e ventilazione in rinforzo.

Il quadro complessivo indica quindi un fine settimana dal tempo incerto, con una prima fase di fenomeni isolati e un possibile peggioramento da domenica. Per gli aggiornamenti sulle condizioni locali e sulle eventuali criticità, resta importante consultare i bollettini meteorologici ufficiali e le comunicazioni della Protezione civile.