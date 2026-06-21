Cade il 21 giugno alle 10,24. Il sole sorge alle 05.36 e tramonta alle 20.51, regalandoci così 15 ore e 15 minuti di luce

Il solstizio d'estate, che quest'anno cade il 21 giugno alle ore 10,24 italiane, dà il suo benvenuto alla nuova stagione, inaugurandola con il giorno più lungo dell'anno per l'emisfero boreale: il sole sorge alle 05,36 e tramonta alle 20,51, regalandoci 15 ore e 15 minuti di luce.

Come per gli scorsi anni, l'Unione Astrofili Italiani festeggia il solstizio con l'iniziativa 'Welcome summer! Sun day', nella quale le delegazioni di tutta Italia sono invitate a organizzare eventi dedicati agli appassionati di astronomia.

Si è partiti il 20 giugno con il Gruppo Astrofili del Salento, che presso il Palazzo Santo Spirito di Stigliano, in Basilicata, con un'osservazione del Sole tramite telescopi solari e, in serata, una della volta celeste e della Luna. Il 20 e 21 giugno, a Calenzano in Toscana, l'Associazione Astronomica Quasar accompagna il pubblico in un viaggio tra telescopi, miti, costellazioni e racconti sospesi tra scienza e immaginazione.

E il 21 l'Associazione Ravennate Astrofili Rheyta propone un'osservazione del Sole dal Planetario di Ravenna.

Il solstizio d'estate non cade sempre il 21 giugno. Ogni anno, infatti, accumula circa 6 ore di ritardo rispetto a quello precedente, e tale ritardo viene poi recuperato in corrispondenza degli anni bisestili, introdotti proprio per evitare la progressiva divergenza delle stagioni con il calendario. La data del 21 giugno è comunque quella più frequente: dal 2000 in poi, il solstizio ha anticipato al 20 giugno solo in 2 occasioni per il fuso orario italiano, e cioè nel 2020 e nel 2024, che sono stati anni bisestili. Tornerà a cadere il 20 giugno nel 2028, il prossimo anno che vedrà un giorno in più sul calendario.