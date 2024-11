Come previsto dagli articoli precedenti, la vasta area di bassa pressione presente sul Nord Italia sta causando un forte richiamo di venti di ponente su tutta la regione, con raffiche molto forti ma in generale aumento soprattutto nelle prossime ore.

Le aree attualmente più interessate sono quelle joniche del Catanzarese e del Reggino, dove si sono registrate raffiche di circa 120 km/h sui quartieri più alti della città di Catanzaro, mentre sul capoluogo la raffica massima registrata fino ad ora è stata di 96 km/h. Sul resto del territorio del Catanzarese jonico e Reggino invece le raffiche registrate sono comprese tra i 70 km/h e i 90 km/h. Come detto nelle prossime ore il vento sarà in ulteriore rinforzo e non si escludono possibili disagi.