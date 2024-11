Dopo un lunedì caratterizzato da una perturbazione che ha causato piogge e venti molto forti, dalla giornata di domani l'afflusso di aria più fredda farà calare nuovamente il termometro su tutta la Calabria.

Domani, martedì 28 marzo, avremo una mattinata caratterizzata da tempo localmente instabile sull'alta Calabria e specie tra Cosentino e Catanzarese dove saranno possibili deboli piogge sparse; stabile altrove con cieli poco nuvolosi. Nel tardo pomeriggio tempo in miglioramento ovunque con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi. Temperature in calo per via di correnti di tramontata che faranno abbassare i valori al di sotto delle medie stagionali; venti moderati o localmente forti specie sull'alto versante jonico di tramontana e mari generalmente molto mossi.

Bel tempo fin dal mattino invece nella giornata di mercoledì, con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi per tutto l'arco giornaliero. Le temperature si manterranno stabili con valori massimi intorno ai 13-15°C e valori minimi intorno ai 6-8°C; venti deboli in rotazione dai quadranti meridionali e mari generalmente poco mossi.