L'alta pressione che sta persistendo da diversi giorni sul Mediterraneo e sulla Calabria sta favorendo bel tempo su tutta la regione con temperature molto miti rispetto al periodo. In questi giorni si sono raggiunti infatti valori di temperature massime fino a 21-22°C sulla Valle del Crati e zone occidentali del cosentino, e intorno ai 19-20°C nelle zone della bassa Calabria e in particolare nella Piana di Gioia Tauro e sulle pianure del reggino tirrenico.

Questo trend però durerà fino alla giornata di sabato, quando correnti di aria umida raggiungeranno la regione apportando un generale e ulteriore aumento delle temperature ovunque e possibili nebbie mattutine lungo le coste joniche. È in vista però un importante cambiamento a partire da domenica 26 febbraio: una massa d'aria gelida di estrazione artico-continentale farà irruzione sul nostro Paese e in particolare sulle regioni del centro-nord causando un netto crollo termico e, in seguito alla formazione di un minimo depressionario sull'alto tirreno, anche piogge, temporali e nevicate a quote basse se non a tratti in pianura al nord e parte del centro.

Un calo generale delle temperature lo avremo anche sulla Calabria: i termometri scenderanno di circa 5-6°C mantenendosi in media con il periodo o localmente al di sotto specie ad inizio della settimana prossima. Ciò sarà accompagnato anche dal ritorno delle piogge: infatti il minimo di bassa pressione che si andrà a posizionare sul mar Tirreno causerà maltempo sparso che si protrarrà per gran parte della prossima settimana. Tornerà anche la neve sui monti in particolare su quelli della Sila e del Pollino con quota neve intorno ai 1000 metri.

Nel frattempo però, ecco che nella giornata di domani, venerdì 24 febbraio, si avranno condizioni stabili su tutta la Calabria con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi lungo le coste, mentre nelle aree interne saranno possibili nubi più compatte ma senza comunque precipitazioni.

Da segnalare inoltre qualche nube bassa durante le prime ore del mattino e ore serali lungo le coste joniche cosentine, crotonesi, catanzaresi e zone interne del cosentino dove saranno possibili locali nebbie. Le temperature saranno stazionarie o in lieve aumento con valori massimi intorno ai 17-20°C e valori minimi intorno ai 9-10°C. Venti moderati da sud sul versante jonico, mentre soffieranno prevalentemente da est sul versante tirrenico con mari mossi specie lo Jonio.