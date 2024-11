Come anticipato nei giorni scorsi, l’inverno sull’Italia e su gran parte d’Europa ha subito una drastica pausa. Ciò è causato dal ricompattamento del vortice polare verso le alte latitudini con l’anticiclone sub-tropicale che spinge da Sud verso Nord apportando un generale aumento delle temperature e tempo perlopiù stabile.

Pausa dall’inverno sulla Calabria

Caption

L’anticiclone africano in risalita verso Nord sta interessando anche la Calabria. Già dalla giornata di ieri infatti le temperature hanno subito un notevole aumento soprattutto nei valori massimi con termometri che localmente hanno raggiunto i 17-18°C. La spinta dell’anticiclone però avrà il suo picco nella giornata odierna: secondo gli ultimi aggiornamenti meteorologici infatti, alla quota di 1500m si avranno valori di circa 13-14°C e ciò vorrà dire che, durante le ore diurne, il termometro potrà superare diffusamente i 20°C lungo le coste ma con picchi anche fino ai 22-24°C nelle aree interne Crotonesi, Reggine e localmente su quelle Cosentine, con clima quindi tutt’altro che invernale. Per quanto riguarda le condizioni meteo non si avranno particolari variazioni con tempo perlopiù stabile su tutta la Calabria e cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi.

Nuovo calo delle temperature e ritorno alla normalità

Raggiunto il picco di questa fase anticiclonica, ecco che già a partire dalla giornata di domani la situazione si andrà a ribaltare. Aria più fredda da Nord infatti raggiungerà la nostra Regione già dalla mattinata con un primo calo delle temperature che interesserà il comparto Tirrenico per poi espandersi, entro la serata sul resto della Regione. Qualche valore ancora oltre la media lo si potrà registrare lungo le aree joniche del Crotonese. Il deciso calo delle temperature si avrà soprattutto nel weekend quando il termometro subirà una variazione in negativo di circa 15°C sempre alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che lungo le coste e in pianura i valori torneranno ad essere consoni al periodo e soprattutto invernali con temperature che non dovrebbero superare i 12-13°C durante le ore diurne. Tanto freddo anche nelle ore notturne e prime ore del mattino quando il termometro potrà registrare valori tra i 3°C e i 6°C lungo le coste con possibili gelate nelle aree interne.

Tornano le piogge sulla Calabria

Dopo il clima mite di questi giorni ecco quindi che l’inverno tornerà a ruggire sulla nostra Regione. Ad accompagnare il calo delle temperature dei prossimi giorni sarà infatti una perturbazione da Nord capace di apportare locale maltempo e il ritorno dunque delle piogge. In particolare tra la giornata di domani e quella di venerdì 16 dicembre, si potranno avere rovesci sparsi lungo il comparto Tirrenico e soprattutto su quello Cosentino e tra Catanzarese e Vibonese e localmente Reggino con precipitazioni che, come di consueto potranno raggiungere anche le relative aree interne e il comparto Jonico Cosentino e Catanzarese. Le precipitazioni potranno assumere anche carattere nevoso nelle aree interne della Sila e del Pollino con quota neve che potrà scendere fino ai 1000-1200 m.