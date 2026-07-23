Dopo giorni di afa e temperature elevate, una massa d'aria più fresca riporta valori in linea con il periodo. Domani possibili rovesci su gran parte del versante tirrenico e nelle aree interne

L'ondata di caldo rovente ha abbandonato la nostra Regione. Come da previsione aria più fresca da Nord ha raggiunto la Calabria apportando un generale calo delle temperature e con valori che attualmente si mantengono nelle medie del periodo.

Per la giornata di domani intanto ci aspettiamo il passaggio di un veloce fronte instabile da Nord che causerà locale instabilità. In particolare avremo piogge e locali temporali sulle aree Tirreniche e interne del Cosentino, Lametino e Vibonese fin verso l'istmo di Catanzaro e la relativa area Jonica; possibile dunque qualche precipitazione anche nel capoluogo di Regione.

Per quanto riguarda le temperature, il passaggio del fronte causerà un ulteriore calo termico con il termometro che si attesterà localmente al di sotto delle medie stagionali e con valori che difficilmente supereranno o raggiungeranno i 30°C.