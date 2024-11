Come da previsione il weekend è stato caratterizzato da maltempo su gran parte della regione. Forti temporali accompagnati da intense raffiche di vento hanno interessato soprattutto il comparto cosentino e catanzarese dove hanno causato ingenti danni con alberi sradicati e diversi tetti scoperchiati. Ecco che però ad inizio della nuova settimana l'anticiclone salirà in cattedra ma ciò durerà poco, in quanto già dalla serata di martedì una nuova e veloce perturbazione raggiungerà la Calabria. Diamo intanto uno sguardo più dettagliato alle previsioni per i primi 2 giorni della settimana.

Previsioni meteo lunedì: per la giornata di lunedì 13 marzo ci attendiamo un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutta la Calabria, con tempo stabile ovunque e cieli che si manterranno perlopiù sereni o poco nuvolosi. Le temperature rimarranno ancora stazionarie e invariate con valori massimi intorno ai 17-19°C, mentre i valori minimi saranno elevati per il periodo e intorno ai 10-11°C. Venti moderati dai quadranti settentrionali lungo il versante jonico, mentre saranno deboli dai quadranti meridionali sul versante tirrenico; mari generalmente mossi.

Previsioni meteo martedì: la giornata di martedì 14 marzo sarà caratterizzata da una prima parte stabile su tutta la regione con cieli sereni o al più poco nuvolosi; nel pomeriggio nubi in aumento ovunque con possibili piogge a partire dalla serata lungo il versante tirrenico cosentino e, entro la nottata, le precipitazioni interesseranno anche il resto del versante tirrenico e localmente anche le relative aree interne con possibili sconfinamenti lungo il versante jonico reggino e catanzarese. Le temperature subiranno un notevole rialzo a causa di correnti meridionali che raggiungeranno la Calabria: si avranno infatti valori massimi vicini ai 20-21°C su quasi tutte le coste e pianure e valori minimi al di sopra dei 10-12°C.

I venti dapprima risulteranno moderati dai quadranti meridionali ma dalla serata, con l'arrivo della perturbazione, saranno in netto rinforzo da ponente con raffiche localmente molto forti su tutta la regione entro la nottata. Mari ancora generalmente mossi.