Dopo diversi giorni in cui l’anticiclone africano ha messo le radici sul Mediterraneo, ecco che una perturbazione atlantica ha arretrato il suo baricentro verso Sud apportando un generale calo delle temperature e maltempo sparso. Tra ieri e oggi infatti locali piogge e temporali stanno interessando i settori centro settentrionali della Calabria e in particolare sul Cosentino e sul Catanzarese, dove sono caduti circa 30 mm di pioggia, accompagnato da un generale calo delle temperature ovunque.

Aria calda e temperature in forte aumento

Il caldo estivo però non sembra intenzionato a lasciare la scena: a partire dalla giornata di mercoledì la vasta saccatura atlantica che si andrà a collocare a ovest dell’ Italia provocherà un intenso richiamo di aria calda e umida dai settori meridionali, apportando forte maltempo sulle regioni del Centro-Nord con temperature in deciso aumento. Mentre però le suddette zone inizieranno finalmente ad essere interessate da condizioni autunnali, le regioni del sud Italia compresa la Calabria saranno direttamente “investite” dall’aria molto calda dal nord Africa, capace di apportare un forte aumento delle temperature. Secondo gli ultimi aggiornamenti infatti è previsto un aumento di circa 6-7°C con valori che andranno a mantenersi sopra la media stagionale addirittura di 10-11°C. Ciò significa che sulle coste e in pianura saranno diffusi valori di circa 28-30°C con picchi fino ai 32-33°C nelle aree interne cosentine e vibonesi.

Cambio di stagione, temperature in forte calo

Il richiamo di aria calda, che ribadiamo porterà le temperature su valori di circa 10-11°C rispetto alle medie di ottobre, non durerà molto. Già dal weekend infatti, la saccatura atlantica tenderà ad abbassarsi di latitudine raggiungendo anche le regioni del sud Italia e la Calabria apportando un forte e generale calo delle temperature. Sempre secondo gli ultimi aggiornamenti, il calo termico sarà molto sensibile: parliamo infatti di temperature che dai 20°C alla quota di 1500m raggiungeranno gli 8-9°C sempre alla medesima quota in meno di 24 ore. Ciò significa che dal clima prettamente estivo si passerà di colpo a quello autunnale con valori massimi che difficilmente supereranno i 22-23°C con temperature dunque più consone al periodo.