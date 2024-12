Dopo il generale maltempo che ha interessato il weekend, ecco che fino alla giornata di giovedì la scena se la prenderà l'anticiclone sub-tropicale, apportando un generale aumento delle temperature nei valori massimi e condizioni meteorologiche che si manterranno stabili su tutta la Calabria. Ecco però che tra il 20 e il 21 dicembre un peggioramento abbastanza veloce causerà una nuova fase di maltempo diffuso su tutta la regione con temperature nuovamente in calo proprio in coincidenza con il solstizio d’inverno, che cade appunto nella giornata di sabato 21 dicembre.

Brusco peggioramento venerdì 20 dicembre

Un fronte freddo in discesa dal Nord-Europa attraverserà l’Italia e darà vita a un vortice ciclonico che apporterà piogge e temporali diffusi, i quali si prevedono più intensi lungo i settori tirrenici della regione ma non mancheranno sconfinamenti sia nelle relative aree interne e sia sui settori jonici della Calabria e in particolare sul Reggino, Catanzarese e Cosentino.

I contrasti termici, generati dall’irruzione di aria fredda su un’atmosfera decisamente mite, potranno favorire anche la formazione di temporali localmente intensi accompagnati da grandinate di piccole dimensioni. Di conseguenza tornerà la neve anche sui monti della Sila e del Pollino a quote relativamente al di sopra dei 1000m e generalmente intorno ai 1200 metri di quota e leggermente al di sopra su Serre e Aspromonte ma con quota neve in calo entro sera.

Oltre all'arrivo della pioggia, anche la ventilazione subirà un netto rinforzo con raffiche che risulteranno localmente molto forti dai quadranti occidentali e con valori fino ai 90-100 km/h diffusi. Poi, durante il weekend, avremo un generale miglioramento delle condizioni meteorologiche su tutta la Calabria. Tutto ciò comunque resta una tendenza che dovrà subire conferme o smentite, restate dunque sintonizzati per i prossimi aggiornamenti.