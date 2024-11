Ottobre, mese che fa da apri pista per la stagione autunnale con le grandi piogge atlantiche e le temperature non più estive, continua a non essere tale. La vasta area anticiclonica che sta interessando da diversi mesi l’Europa centrale sta apportando clima prettamente estivo anche sull’Italia e sulla nostra regione con assenza totale di precipitazioni ad eccezione di qualche sporadica pioggia nelle aree interne. Le perturbazioni autunnali dunque restano ancora ancorate a latitudini più elevate e addirittura al di sopra del Regno Unito dove anche lì in questi giorni si sono registrati valori di temperature anomale. Questa tendenza non subirà nessuna variazione nei prossimi giorni per il Sud Italia e per la nostra Regione, con condizioni meteorologiche che continueranno ad assumere carattere prettamente estive e temperature ben al di sopra della media stagionale.

Previsioni meteo venerdì 13 ottobre

L’anticiclone dunque non molla la presa. L’inizio del secondo weekend del mese di ottobre sarà caratterizzato ancora da tempo stabile su tutta la nostra Regione. I cieli si manterranno poco nuvolosi soprattutto nelle aree tirreniche con qualche nuvola più compatta, nelle ore pomeridiane, nelle aree montuose senza però rischio di precipitazioni. Ciò favorirà ancora le tintarelle fuori stagione per gli amanti del mare e dell’estate, di questa estate infinita.

Previsioni meteo sabato 14 ottobre

Nel corso del weekend l’anticiclone africano continuerà ad insistere e a mantenersi sul Mediterraneo e al Sud Italia, apportando ancora condizioni meteorologiche stabili anche sulla Calabria. Qui sarà la fotocopia del giorno precedente: si avranno infatti condizioni estive ovunque con tempo stabile e cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi e in particolare sulle aree tirreniche. Da segnalare la consueta nuvolosità compatta nelle ore pomeridiane nelle aree interne montuose ma che resteranno comunque prive di precipitazioni.

Weekend con temperature estive sulla Calabria

Le temperature non subiranno variazioni: esse infatti resteranno ancora al di sopra delle medie stagionali di circa 5°C alla quota di 1500m e ciò vorrà dire che al suolo e in particolare lungo le coste, i valori termici si aggireranno intorno ai 26-27°C. Qualche picco più elevato si potrà registrare nelle solite aree interne cosentine con valori che potranno raggiungere localmente anche i 30°C. Questo caldo anomalo inizia ad essere anche un po' allarmante in quanto stiamo andando incontro verso le prime piogge che, prima o poi, arriveranno e i contrasti termici elevati potranno causare la formazione di temporali o nubifragi anche di forte intensità