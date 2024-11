Come da previsione ecco che aria fredda da Nord sta iniziando ad interessare la nostra regione. Dopo diversi giorni con clima nuovamente caldo a causa dell’elevazione dell’anticiclone sul Mediterraneo, aria relativamente più fredda da Nord ha fatto irruzione nella notte sulla Calabria, apportando un generale calo delle temperature ovunque. Calo che ha causato anche l’arrivo della prima neve di stagione sulle vette più elevate della Sila con deboli imbiancate. Nelle prossime ore le condizioni meteo rimarranno stabili con clima generalmente fresco e temperature al di sotto delle medie stagionali.

Previsioni meteo per il weekend in Calabria

Dopo un sabato con cieli sereni ovunque e qualche nube di passaggio lungo le coste joniche - con venti di tramontana però piuttosto intensi -, giornata molto simile se non quasi identica quella di domani 19 novembre, quando avremo condizioni meteorologiche stabili su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi specie lungo le aree tirreniche. I venti saranno ancora localmente forti lungo le aree joniche cosentine e crotonesi con mari che si manterranno ancora molto mossi.

Durante il weekend le temperature sono previste al di sotto delle medie stagionali ovunque: i valori massimi infatti saranno compresi tra i 14°C e i 18°C e difficilmente raggiungeranno dunque i 20°C nelle ore diurne; temperature molto fredde invece durante le ore notturne e prime ore del mattino con valori che scenderanno al di sotto dei 10°C su gran parte della regione e fino ai 2-3°C lungo le pianure del Cosentino. Possibili gelate invece nelle aree interne montuose.

Possibile forte maltempo tra il 22 e il 24 novembre

Dopo una breve fase di calma che si avrà nei primissimi giorni della settimana, ecco che un’insidiosa saccatura atlantica alimentata di aria fredda marittima raggiungerà il Mediterraneo con la formazione di un possibile vortice ciclonico che si stabilizzerà nel Mar Tirreno per poi scivolare verso Sud raggiungendo il Mar Jonio. In questo frangente si potrà avere condizioni di forte maltempo in particolare lungo la fascia jonica calabrese, ma per i dettagli consigliamo di restare sintonizzati sui prossimi aggiornamenti.