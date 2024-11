Il gran caldo che sta interessando da tanti giorni la nostra Regione sta per essere temporaneamente scalzato da aria più fresca in arrivo dall’atlantico. Una perturbazione atlantica infatti raggiungerà le aree più a Nord dell’Italia ma sulle regioni del Sud Italia si isolerà una goccia fredda che causerà maltempo sparso nella giornata di lunedì e un in lieve ridimensionamento delle temperature su alcune aree della Calabria.

Lunedì di maltempo dal pomeriggio

Ondata di maltempo

Dopo una mattinata di lunedì perlopiù stabile quasi ovunque con cieli poco nuvolosi, ecco che nel pomeriggio si avrà un primo peggioramento delle condizioni meteorologiche lungo il comparto Tirrenico del Cosentino e del Catanzarese e lungo le aree interne della Sila e del Pollino con precipitazioni di debole o moderata intensità. Il clou del maltempo si avrà però durante la serata e le prime ore della notte: la goccia fredda infatti transiterà sulla nostra Regione apportando piogge e temporali localmente anche di forte intensità su gran parte della Calabria dapprima su aree Tirreniche e Joniche del Cosentino e del Catanzarese con le relative aree interne e, successivamente sul resto della bassa Calabria.

Più riparato invece sarà il comparto Crotonese dove però non è da escludere qualche locale rovescio. Per quanto riguarda le temperature, nelle ore pomeridiane avremo un generale calo termico su tutta la Regione dovuto anche alla presenza di precipitazioni che interesseranno gran parte della Calabria con un deciso rinforzo dei venti da Nord ovest con raffiche localmente di forte intensità. In merito a ciò la protezione civile insieme al centro funzionale multirischi Arpacal ha emesso un’allerta di livello giallo su tutta la Regione.

Settimana con possibile instabilità pomeridiana

Dopo il passaggio della goccia fredda, durante la prossima settimana avremo a che fare con infiltrazioni di aria più fresca in quota capace di apportare locale instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Le aree più a rischio saranno come sempre quelle montuose con possibili piogge o temporali su Sila, Pollino, Serre e Aspromonte ma non sono da escludere locali sconfinamenti lungo le coste ma che vedremo nei prossimi aggiornamenti. Le temperature rimarranno quasi invariate lungo le aree Joniche con caldo ancora localmente moderato fino alla giornata di mercoledì, prima di un ridimensionamento anche in queste aree che avverrà a partire da giovedì. Sul Tirreno invece avremo un lieve calo termico già da inizio settimana, con valori che saranno più gradevoli e consoni al periodo.