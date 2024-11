Dopo qualche giorno di sole, la settimana che si apre oggi vedrà delle nuove perturbazioni, a tratti intense, in particolare tra mercoledì 14 e venerdì 16 giugno. Ecco la situazione

L'estate continua ancora a non decollare e la nuova settimana ne sarà di esempio. L'anticiclone infatti rimarrà ancora sbilanciato sull'Europa settentrionale causando la discesa di aree di bassa pressione sul Mediterraneo. Una di queste sarà l'ex tempesta Oscar, a matrice sub tropicale che si avvicinerà dall'atlantico fin verso la Spagna, e la seconda è una bassa pressione di matrice artica che scivolerà sul Mediterraneo da Est.

All'inizio della settimana e in particolare tra mercoledì 14 giugno e venerdì 16 giugno, le due aree di bassa pressione si fonderanno dando vita ad un vortice che dovrebbe stazionare sul mar Tirreno per poi scivolare verso i Balcani. Questo causerà una nuova ondata di maltempo che a tratti potrebbe rivelarsi intensa: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti sono previste piogge e temporali su gran parte della Calabria ma in particolare su quella tirrenica con precipitazioni localmente anche intense.

Il tutto accompagnato da un generale calo delle temperature che si manterranno al di sotto delle medie stagionali di circa 3-4°C. È ancora presto però per delineare i dettagli, restate dunque aggiornati.