La breve parentesi instabile che ha interessato parte della regione e in particolare le aree tirreniche e interne sta ormai lasciando via libera ad una rimonta dell’alta pressione, anche se comunque sarà temporanea. Ad inizio settimana infatti avremo bel tempo su tutta la regione con temperature in generale aumento prima dell’arrivo di una nuova ma debole perturbazione che ci raggiungerà nella giornata di mercoledì.

Inizio settimana stabile e temperature in aumento

Come detto dunque la pressione atmosferica sulla nostra regione è prevista in aumento durante le giornate di lunedì e martedì: questo implicherà una fase stabile su tutta la Calabria con cieli che si manterranno sereni o poco nuvolosi e senza nessun rischio di precipitazioni. In contemporanea correnti miti da Sud interesseranno tutta la regione specie nella giornata di martedì con temperature in generale aumento e oltre le medie del periodo: sono previsti infatti valori che lungo le coste si manterranno intorno ai 24-26°C con punte anche superiori nelle aree joniche del Crotonese e del Cosentino, mentre valori più elevati si registreranno nelle aree interne con possibili picchi fino ai 28-30°C su Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato e aree interne del Vibonese. Il tutto sarà accompagnato da venti moderati dai quadranti meridionali che faranno aumentare di conseguenza il moto ondoso marino lungo le coste più esposte.

Possibili piogge tra martedì notte e mercoledì

Superata questa breve fase stabile, ecco che dall’Atlantico una nuova perturbazione raggiungerà la nostra regione nelle ore serali/notturne di martedì e durante la prima parte della giornata di mercoledì. Secondo gli ultimi aggiornamenti si avranno precipitazioni in particolare lungo la fascia tirrenica soprattutto su Cosentino, Catanzarese e Vibonese con fenomeni localmente di moderata intensità; piogge che potranno comunque interessare anche le relative aree interne e localmente anche l’Istmo di Catanzaro e relative aree joniche. Il tutto accompagnato da un cambiamento di correnti che dai quadranti meridionali si stabilizzeranno in quelle occidentali con un lieve calo termico lungo i settori tirrenici e aree interne, mentre su quelli jonici il termometro è previsto in generale rialzo a causa dei venti di caduta che si andranno a creare.