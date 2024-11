Il promontorio africano ha iniziato la sua risalita verso il Mediterraneo e il Suditalia e durante il weekend si avrà l’inizio della prima fiammata africana estiva di cui ne abbiamo ampiamente già parlato nei giorni scorsi. Questo sarà causato da un’area di bassa pressione sulla Penisola Iberica capace dunque di richiamare aria molto calda da Sud verso la nostra regione con conseguente forte aumento termico.

Previsioni meteo sabato

Iniziamo col dire che per quanto riguarda le condizioni meteorologiche ci sarà poco da dire in quanto la giornata di sabato sarà una giornata pressoché soleggiata con qualche nuvola nelle ore pomeridiane solo lungo le aree montuose. Il termometro però inizierà a subire i primi aumenti con valori che lungo le aree Joniche saranno diffusi tra i 28°C e i 30°C con possibili picchi fino ai 32°C sul Crotonese, Cosentino e bassa Calabria; lungo il comparto Tirrenico sarà ancora più contenuto con valori che saranno compresi tra i 24°C e i 26°C lungo le coste. Ecco però che le temperature inizieranno ad assumere valori più elevate nell’entroterra e soprattutto sulle aree interne del Cosentino dove si potranno raggiungere i 36°C nella Valle del Crati e Piana di Sibari. Il tutto accompagnato da venti deboli su tutta la regione.

Previsioni meteo domenica

Durante la giornata di domenica ulteriore aria calda irromperà apportando un ulteriore aumento delle temperature su tutta la regione e in questo caso anche lungo il comparto Tirrenico: qui infatti, lungo le coste e pianure, il termometro rileverà valori intorno ai 29-30°C con possibili punte fino ai 32°C sulla bassa Calabria per via delle prime correnti sciroccali in arrivo. Discorso simile si avrà lungo la fascia Jonica dove anche qui i valori termici saranno intorno ai 30-31°C con possibili picchi più elevati sulla bassa Calabria e sul Crotonese. Temperature in netto aumento anche nell’entroterra con possibili picchi fino ai 36-38°C nella Valle del Crati, Piana di Sibari, Marchesato, Piana di Gioia Tauro e tra Catanzarese e Vibonese. Il tutto condito da condizioni meteorologiche stabili su tutta la Regione anche se saranno possibili locali velature per nubi alte ma che non apporteranno comunque precipitazioni.