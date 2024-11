Dopo il violento maltempo che ha interessato la nostra regione con piogge localmente intense e soprattutto raffiche di vento che hanno raggiunto valori di tempesta, ecco che nei prossimi giorni e fino al weekend avremo un notevole cambiamento delle condizioni meteo. Esso sarà causato da un affondo di aria artica che raggiungerà la Spagna provocando un temporaneo richiamo di aria calda da Sud che interesserà le regioni del centro-sud compresa la Calabria.

Temperature in aumento su tutta la Calabria

L’affondo di aria artica raggiungerà dunque la Spagna oltre a Germania, Francia e Nord dell’Italia mentre, contemporaneamente, l’alta pressione da Sud salirà verso Nord inglobando tutto il centro-sud Italia e la nostra regione. Ciò causerà un notevole aumento delle temperature ovunque: secondo gli ultimi aggiornamenti meteo infatti sono previste temperature in aumento di circa 10°C su tutta la Calabria alla quota di 1500m, con valori dunque che si riveleranno ben oltre la media del periodo. Alle quote basse si avranno temperature molto elevate per la fine del mese di novembre: soprattutto sul comparto Jonico infatti sono previsti valori tra i 20°C e i 22°C specie tra Reggino e Catanzarese, con qualche picco fino ai 23-24°C lungo le aree del Cosentino e del Crotonese. Temperature miti anche lungo il comparto Tirrenico dove anche qui si raggiungeranno localmente i 20-21°C ma con picchi che potranno essere più elevate nelle aree interne del Cosentino e del Vibonese. Nulla a che vedere dunque con le temperature che sono state registrate in questi ultimi giorni, con valori che a stento hanno raggiunto localmente i 15°C durante le ore diurne. Tutto questo come detto durerà poco, in quanto già tra domenica e l’inizio della prossima settimana anche la Calabria sarà interessata dall’affondo di aria artica e che provocherà dunque un deciso e netto calo delle temperature.