Gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici confermano l’arrivo di una fase climatica molto più fresca a partire dalla seconda metà della settimana. Questa nuova fase sarà causata dalla discesa di una saccatura dalla Groenlandia che scivolerà verso il Mediterraneo apportando maltempo e temperature tipicamente autunnali.

Vortice ciclonico tra giovedì e venerdì con forte maltempo

Dalle prime ore della nuova settimana le temperature hanno subito un crollo rispetto ai giorni roventi passati ma la diminuzione più marcata avverrà con l’arrivo di questa perturbazione. Tra la serata di giovedì e la giornata di venerdì una massa di aria fredda scivolerà rapidamente nel Mediterraneo causando la formazione di un vortice ciclonico che apporterà maltempo localmente anche intenso su tutta la Calabria. Attualmente le aree più a rischio sono soprattutto quelle Tirreniche e in particolare il Cosentino, il Catanzarese e il Vibonese dove non sono da escludere locali nubifragi. Fenomeni localmente intensi potranno raggiungere anche il resto della regione soprattutto le aree interne e il comparto Jonico Catanzarese. Massima attenzione però non solo al maltempo ma anche al rinforzo dei venti previsto: secondo gli ultimi aggiornamenti infatti tale rinforzo causerà raffiche di vento molto forti e localmente fino a burrasca con valori che potranno superare i 120 km/h ai piedi dei monti e fino ai 100 km/h lungo il comparto Jonico Reggino, Catanzarese e Cosentino. Altrove i venti soffieranno comunque molto forte con raffiche che potranno raggiungere i 60-70 km/h.

Aria molto fredda e temperature in ulteriore forte calo

Come detto però la saccatura in arrivo sarà accompagnata da aria fredda di origine artica e questo causerà un ulteriore calo delle temperature su tutta la Calabria. Soprattutto lungo le coste il calo termico farà sì che il termometro non superi i 20-22°C lungo il comparto Tirrenico con valori dunque decisamente autunnali. Qualche grado in più si potrà registrare invece lungo le coste Joniche anche se comunque il termometro non dovrebbe superare i 24-25°C. Addirittura però nelle aree interne e montuose si potrebbero registrare valori al di sotto dei 15°C con clima che si manterrà tutto sommato molto fresco per il periodo. Un sostanzioso crollo delle temperature si avrà in particolare durante le ore notturne e prime ore del mattino. Lungo le coste in particolare quelle Tirreniche, il termometro scenderà al di sotto dei 16-17°C e soprattutto nelle aree del Cosentino; altrove invece le temperature faticheranno a raggiungere i 17-18°C con nottate localmente anche fredde per il periodo. Notevole invece saranno i valori che si potranno registrare nelle aree montuose: in particolare nel Cosentino sono previsti valori molto freddi su tutte le aree Vallive e pianura con temperature che si manterranno al di sotto dei 10°C; tanto freddo invece in Sila dove saranno possibili i primi valori vicini agli 0°C. Sul resto delle aree interne e montuose invece il termometro sarà compreso tra i 10°C e i 12°C con valori intorno ai 6-8°C sui monti delle Serre e dell'Aspromonte.