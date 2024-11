Dopo la parentesi di maltempo con piogge, venti forte e temperature in calo, ecco che all'orizzonte si intravede l'arrivo dell'estate settembrina. Il ciclone Daniel infatti, già a partire da domani, tenderà ad allontanarsi definitivamente raggiungendo il Nord Africa: questo favorirà all'anticiclone di espandersi nuovamente su tutto il Mediterraneo, Calabria compresa, apportando un generale aumento delle temperature accompagnato da condizioni meteorologiche stabili.

Ad oggi sono previste temperature in aumento a partire dal weekend con il picco che si dovrebbe raggiungere intorno a metà mese: alla quota di 1500m sono previsti dapprima valori intorno ai 16-17°C per poi raggiungere i 20-21°C. Ciò vorrà dire che sulle coste e in pianura le temperature saranno comprese tra i 29°C e i 32-33°C, ma con picchi che potranno raggiungere entro metà mese i 35-36°C nelle aree interne del crotonese e del cosentino. Il tutto accompagnato, come detto, da condizioni meteorologiche stabili e da cieli che si manterranno sereni o al più poco nuvolosi. Dopo l'assaggio autunnale dunque si ritorna al clima estivo, certo anomalo, ma che ormai da diversi anni è diventato abitudinale.