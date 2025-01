Dopo una settimana caratterizzata dall’alta pressione presente sul Mediterraneo, anche il weekend si prospetta all’insegna del bel tempo su quasi tutta la Calabria, ad eccezione di nubi sparse specie sul settore Tirrenico.

Previsioni meteo weekend

Durante la giornata di Sabato avremo condizioni di bel tempo su gran parte della Regione ad eccezione di qualche nube sparsa e bassa lungo il settore Tirrenico e in particolare su Cosentino, Catanzarese e Vibonese, dove saranno possibili anche locali nebbie. Tempo stabile invece altrove con cieli che si manterranno perlopiù poco nuvolosi. La giornata di Domenica si prospetta ancora all’insegna del tempo stabile su tutta la Regione ma con nubi in generale aumento ovunque con cieli che si manterranno localmente molto nuvolosi o coperti. Possibili nebbie saranno possibili nelle aree interne a causa di correnti umide in risalita da Sud.

Le temperature sono previste stazionarie con valori che si manterranno oltre le medie stagionali su tutta la Regione: sono previsti termometri che lungo le coste potranno raggiungere i 16-18°C specie nella giornata di Sabato, con possibili picchi fino ai 20-21°C nelle aree interne del Cosentino. Temperature minime invece che non scenderanno al di sotto dei 10°C lungo le aree costiere e pianure, mentre sui rilievi montuosi e sulle vette della Sila il termometro resterà al di sopra dei 2-4°C.