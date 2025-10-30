Come annunciato negli scorsi articoli, la pausa dalle piogge ha le ore contate. In queste ore infatti una perturbazione da ovest si sta spostando verso est e tra la notte e la giornata di domani raggiungerà la nostra Regione apportando maltempo localmente intenso.

I primi fenomeni interesseranno nella notte le aree Joniche del Reggino e relative aree interne con piogge localmente moderate e qualche temporale sparso ma nella giornata di domani e in particolare tra la mattina e il pomeriggio il maltempo si sposterà su gran parte della Calabria.

Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici le aree più colpite saranno quelle Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese: qui sono previste piogge e locali temporali localmente di forte intensità con possibili picchi che potranno superare i 50-60 mm. In particolare però le aree tra Catanzarese, Crotonese e Cosentino potranno registrare accumuli localmente abbondanti con possibili picchi anche di 90-100 mm. C’è comunque da dire che il clou del maltempo rimarrà per fortuna in mare aperto.

Sul comparto Tirrenico invece la situazione sarà ben diversa: come spesso accade in questi frangenti infatti i settori Tirrenici della Regione rimarranno quasi all'asciutto con al massimo qualche sporadico piovasco sparso.