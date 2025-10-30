La nuova perturbazione arriverà questa notte con fenomeni anche di forte intensità nel Catanzarese, Crotonese e Cosentino. Diversa la situazione sul lato tirrenico che resterà quasi all’asciutto
PHOTO
Come annunciato negli scorsi articoli, la pausa dalle piogge ha le ore contate. In queste ore infatti una perturbazione da ovest si sta spostando verso est e tra la notte e la giornata di domani raggiungerà la nostra Regione apportando maltempo localmente intenso.
I primi fenomeni interesseranno nella notte le aree Joniche del Reggino e relative aree interne con piogge localmente moderate e qualche temporale sparso ma nella giornata di domani e in particolare tra la mattina e il pomeriggio il maltempo si sposterà su gran parte della Calabria.
Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli meteorologici le aree più colpite saranno quelle Joniche del Reggino, Catanzarese e Crotonese: qui sono previste piogge e locali temporali localmente di forte intensità con possibili picchi che potranno superare i 50-60 mm. In particolare però le aree tra Catanzarese, Crotonese e Cosentino potranno registrare accumuli localmente abbondanti con possibili picchi anche di 90-100 mm. C’è comunque da dire che il clou del maltempo rimarrà per fortuna in mare aperto.
Sul comparto Tirrenico invece la situazione sarà ben diversa: come spesso accade in questi frangenti infatti i settori Tirrenici della Regione rimarranno quasi all'asciutto con al massimo qualche sporadico piovasco sparso.